Медиана АМ треугольника АВС равна половине стороны ВС.доказать, что треугольник АВС прямоугольный
Геометрия
Медиана АМ треугольника АВС равна половине стороны ВС.доказать, что треугольник АВС прямоугольный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По условию, BM=MC=AM. Построим точку D на продолжении AM за BC, при этом DM=AM. Тогда в четырехугольнике ABDC диагонали равны и в точке пересечения делятся пополам. Тогда это прямоугольник, а угол A будет прямым, что и требовалось.
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