Напишите 10 пословиц с прийменником
Қазақ тiлi
Напишите 10 пословиц с прийменником
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Гость:
Не той господар землі, що по ній бродить, а той, хто по ній за плугом ходить. У дурного хазяїна й колесо з воза украдуть. Язик до Київа доведе. Боятися вовка - в ліс не ходити. За все береться, та не все вдається. З ким народ, з тим і перемога. На щирого Бог посилає гостя, а на скупого - злодія. Не журись, а за діло берись. У розумного вчителя розумні й учні. Від теплого слова й лід розтане.
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