Помогите пожалуйста! LiOH+?=Li2SO4
Химия
Помогите пожалуйста! LiOH+?=Li2SO4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2LiOH+H2SO4=Li2SO4+2H2O
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