При изотермическом сжатии давление газа возросло в 1,5 раза от первоначального, а объем газа уменьшился до 0,6 м3. Каким был объём газа до сжатия?

Физика

При изотермическом сжатии давление газа возросло в 1,5 раза от первоначального, а объем газа уменьшился до 0,6 м3. Каким был объём газа до сжатия?

Автор: Гость