При изотермическом сжатии давление газа возросло в 1,5 раза от первоначального, а объем газа уменьшился до 0,6 м3. Каким был объём газа до сжатия?
Физика
При изотермическом сжатии давление газа возросло в 1,5 раза от первоначального, а объем газа уменьшился до 0,6 м3. Каким был объём газа до сжатия?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к процесс изотермический, то T1= T2, следовательно P1*V1=P2*V2. Известно, что P2=1.5*P1; V2=0.6 м3. Следовательно P1*V1=1.5*P1*0.6 далее выражаем V1: V1=(1.5*P1*0.6)/P1 Откуда получаем V1=1.5*0.6=0.9
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