произведение чисел 8019 и 7 больше их суммы
Математика
произведение чисел 8019 и 7 больше их суммы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не совсем понятен вопрос!!!! Думаю, что для 1-4 класса необходимо просто сравнить произведение и сумму: 8019*7= 56133 - произведение чисел 8019+7=8026 - сумма чисел 56133>8026
Гость:
8019 х 7 = 56133 произведение 8019 + 7 = 8026 сумма 56133 - 8026 = на 48107 произведение больше суммы.
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