произведение чисел 8019 и 7 больше их суммы

Математика
произведение чисел 8019 и 7 больше их суммы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не совсем понятен вопрос!!!! Думаю, что для 1-4 класса необходимо просто сравнить произведение и сумму:   8019*7= 56133 - произведение чисел 8019+7=8026 - сумма чисел   56133>8026
Гость:
8019 х 7 = 56133  произведение 8019 + 7 = 8026   сумма   56133 - 8026 = на  48107 произведение больше суммы. 
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