Сочинение на тему :что я хочу оставить после себя
Қазақ тiлi
Сочинение на тему :что я хочу оставить после себя
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
После себя я хотела бы оставить мир в котором нет ни проблем,ни забот! Это был бы идеальный мир,в котором не было зла,не было горя и печали! Мне бы хотелось усовершенствовать технологии,зделать человеческую жизнь проще,и в то же врямя интерестней! Но,как и любому человеку,мне хочется,что-бы миром правили люди,а не безмозглые машины! Я понимаю,сейчас время,когда технека творит чудеса!Но какие могли бы быть чудеса,без человеческого разума,которым наделыл нас Бог! Надеюсь,что будущее наших детей будет светлым и надёжным! Ведь мир будет построен нами!
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