бог морей Посейдон любил одиссея как родного сына всегда и во всем помогал ему
Обществознание
бог морей Посейдон любил одиссея как родного сына всегда и во всем помогал ему
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не совсем понятен вопрос!!!! Думаю, что здесь Вам нужно знать верно ли высказывание??7 Если так, то оно ошибочное, т.к. Посейдон преследовал Одиссея за то, что тот ослепил его сына Полифема. Одиссея любила богиня Афина и помогала ему на каждом шагу.
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