Написать уравнение реакции, с помощью которого можно осуществить цепочку превращений вещества: Кальций - больше Оксид кальция - больше Гидроксид кальция - больше Хлорид кальция
Химия
Написать уравнение реакции, с помощью которого можно осуществить цепочку превращений вещества: Кальций - больше Оксид кальция - больше Гидроксид кальция - больше Хлорид кальция
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кальций — оксид кальция — гидроксид кальция — хлорид кальция 2Ca + O2 --> 2CaO CaO + H2O --> Ca(OH)2 Ca(OH)2 + 2HCl --> CaCl2 + 2H2O
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