Написать уравнение реакции, с помощью которого можно осуществить цепочку превращений вещества: Кальций - больше Оксид кальция - больше Гидроксид кальция - больше Хлорид кальция

Химия

Написать уравнение реакции, с помощью которого можно осуществить цепочку превращений вещества: Кальций - больше Оксид кальция - больше Гидроксид кальция - больше Хлорид кальция

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