Дан отрезок AB длиной 10 см. Чем является геометрическое место точек, удаленных от одного из концов на расстояние 6 см, а от другого - на 8 см.

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даю правильный ответ такое геометрическое место - это 4 точки, соотвестствующие возможному положению вершины прямоугольного треугольника со сторонами-катетами 6 и 8 при заданном положении гипотенузы 10. Никаких других вариантов нет. Все эти точки легко найти, проведя окружности радиусом 6 и 8 с центрами в разных концах отрезка. Точки пересечения и будут ГМТ. Все эти точки расположены в вершинах прямоугольника, симметричного относительно отрезка и линии проходящей через его середину. Сторона этого прямоугольника, перпендикулярная отрезку, равна удвоенной высоте такого треугольника . h*10 = 6*8, h = 4,8, сторона 9,6. Вторая сторона этого прямоугольника находится так. Обозначим за х больший отрезок, который высота отсекает от гипотенузы, тогда х/8 = 8/10, x = 6,4. расстояние от вершины до медиатриссы равно х - 10/2 = 1,4, ну, а сторона прямоугольника - 2,8 Если выбрать систему координат так, что ось Х идет вдоль отрезка, а О расположен в центре, то координаты точек таковы (1,4;4,8),(-1,4;4,8),(1,4;-4,8),(-1,4;-4,8) это и есть ГМТ. :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))