Газон, имеющий форму многоугольника, изображённого на рисунке (размеры указаны в метрах), засеяли травой. На каждые 30 м2 потратили 0,3 кг семян. Сколько кг семян понадобилось для озеленения газона?
Алгебра
Газон, имеющий форму многоугольника, изображённого на рисунке (размеры указаны в метрах), засеяли травой. На каждые 30 м2 потратили 0,3 кг семян. Сколько кг семян понадобилось для озеленения газона?
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Гость:
Такие задания самим решать надо, ну или хотя бы рисунок выкладывать!
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