загальна довжина двох відрізків становить 18см.якщо перший відрізок збільшити на 5 см,а другий зменшити на 3см,то відрізки стануть однаковими.який завдовжки кожний відрізок?
Математика
загальна довжина двох відрізків становить 18см.якщо перший відрізок збільшити на 5 см,а другий зменшити на 3см,то відрізки стануть однаковими.який завдовжки кожний відрізок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5-3=2 (разница между отрезками) 18-2=16 см 16:2=8 см 8+5=13 см (первый отрезок) 8-3 = 5 см(второй отрезок) 13+5=18, значит решение верно
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