Почему один из отчетов ООН был назван "наш демографически разделенный мир"?

Українська література
Почему один из отчетов ООН был назван "наш демографически разделенный мир"?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
потому-что ситуация в развитом и развивающемся мире носит диаметрально противоположный характер. В странах с развитой экономикой демографический прирост отрицателен, проще говоря, идет убыль населения. К странам развивающимся и со слабой экономикой точнее всего подходит термин - демографический взрыв. Поэтому и ООН вводит термин - демографически разделенный мир.
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