найти расстояние от точки А (4.3) до точки с наименьшей целой координатой, модуль которой меньше координаты точки А

Математика
найти расстояние от точки А (4.3) до точки с наименьшей целой координатой, модуль которой меньше координаты точки А
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 точка с наименьшей целой координатой, модуль которой меньше (-1)
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