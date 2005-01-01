найти расстояние от точки А (4.3) до точки с наименьшей целой координатой, модуль которой меньше координаты точки А
Математика
найти расстояние от точки А (4.3) до точки с наименьшей целой координатой, модуль которой меньше координаты точки А
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
точка с наименьшей целой координатой, модуль которой меньше (-1)
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