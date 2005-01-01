слова по составу:октябрь,помощница,землянику,налево,металлом,каникулами,справа,покормишь,позолотить,перескажу

Гость: Гость:

Помощница мощ-корень(помочь кому-то, сМОЧь) а-окончание (помощницУ) по- прис ниц-суффиксы (гробНИЦа) помощниц-основ --------------------- землянику- земл-корень(земля) у-окончание (земляникИ) ян,ик-суффиксы(землЯНая ягода, домИК) земляник-основа ----------------------------------- налево-нареч. лев-корень (левый) на-приставка о-суффикс основа-все слово ---------------------------------- металлолом -сложное сущ. металл и лом-корни (металлический лом) о-соединит.гласн. нулевое-окончание основа-все слово ----------------------------------- каникулами каникул-корень ами-окончание (мн.ч.Тв.п.) каникул-основа ------------------------------------- справа-нареч. прав-корень (правый) с-приставка а-суффикс основа-все слово ------------------------------------ покормишь корм-корень по-приставка ишь-окончание покорм-основа -------------------------- позолотить золот-корень по-приставка и-суфф. ть-окончание (или суффикс. неопред.формы глаг., учат по-разному) позолоти-основа ------------------------------------------------------ перескажу скаж-корень (сказать,скажешь) у-окончание (перескажЕТ) пере-приставка а-суфф. перескаж-основа