слова по составу:октябрь,помощница,землянику,налево,металлом,каникулами,справа,покормишь,позолотить,перескажу

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слова по составу:октябрь,помощница,землянику,налево,металлом,каникулами,справа,покормишь,позолотить,перескажу
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Помощница мощ-корень(помочь кому-то, сМОЧь)  а-окончание  (помощницУ) по- прис ниц-суффиксы (гробНИЦа) помощниц-основ --------------------- землянику- земл-корень(земля)  у-окончание (земляникИ) ян,ик-суффиксы(землЯНая ягода, домИК) земляник-основа ----------------------------------- налево-нареч.  лев-корень  (левый) на-приставка о-суффикс основа-все слово ---------------------------------- металлолом -сложное сущ. металл и лом-корни (металлический  лом) о-соединит.гласн. нулевое-окончание основа-все слово ----------------------------------- каникулами каникул-корень ами-окончание (мн.ч.Тв.п.) каникул-основа ------------------------------------- справа-нареч.  прав-корень (правый) с-приставка а-суффикс основа-все слово  ------------------------------------ покормишь  корм-корень по-приставка  ишь-окончание  покорм-основа -------------------------- позолотить золот-корень по-приставка и-суфф. ть-окончание (или суффикс. неопред.формы глаг., учат по-разному)  позолоти-основа  ------------------------------------------------------ перескажу  скаж-корень  (сказать,скажешь)  у-окончание  (перескажЕТ) пере-приставка а-суфф. перескаж-основа
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