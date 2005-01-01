Найти производную функции: y=x/3*(x^2-4/7*sqrt(x))

Алгебра
Найти производную функции: y=x/3*(x^2-4/7*sqrt(x))
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/3(x^2+x(2x-2/7(sqrt(x))-4*sqrt(x)/7))
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