Написать уравнения реакций получения оксидов: SO3, K2O, Fe2O3, CO, Li2O
Химия
Написать уравнения реакций получения оксидов: SO3, K2O, Fe2O3, CO, Li2O
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 2SO2+O2=2SO3 2. 2KNO3+10K=6K2O+N2 3. FE2(SO4)3=FE2O3+3SO3 4.CO2+C=2CO 5. 4LI+O2=2LI2O
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