ВОПРОС ПО ЭКОЛОГИИ: Критерии оценки уровня экологизации? НЕУЖЕЛИ НИКТО НЕ ЗНАЕТ ОТВЕТА?
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ВОПРОС ПО ЭКОЛОГИИ: Критерии оценки уровня экологизации? НЕУЖЕЛИ НИКТО НЕ ЗНАЕТ ОТВЕТА?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если не ошибаюсь, то критерии оценки уровня экологизации следующие : 1. ухудшение состояния здоровья населения 2. степень загрязнения воздуха 3. степень загрязнения источников питьевой воды 4. степень радиационное загрязнение 5. степень загрязнения водных объектов и истощение ресурсов вод 6. степень загрязнения почвы 7. изменение геологической среды 8. деградация наземной экосистемы
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