Сила тяжести,действующая на судно,100 000 кН.Какой объём воды вытесняет это судно?
Физика
Сила тяжести,действующая на судно,100 000 кН.Какой объём воды вытесняет это судно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: Fвыт=100000кН=10^8, p=1000 кг/м^3, g=10 м/с^2 Так как судно дальше не тонет то сила тяжести равна выталкивающей силе. Fвыт=pgVтел(р-плотность жидкости,g-гравитационная постоянная,V-объем погруженного в жидкость тела). Так как объем погруженного тела равен объему вытесненной жидкости, то Vтел=Vвыт.жид. Vтел=Fвыт/pg=10^8/10^3*10=10^4 м^3. Ответ: 10^4 v^3.
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