Определите углы равнобедренного треугольника, если углы при основании в два раза меньше угла при вершине.
Геометрия
Определите углы равнобедренного треугольника, если углы при основании в два раза меньше угла при вершине.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассмотрим равнобедренный треугольник АВС с основанием АС. <А=<С и по условию в 2 раза меньше <В. Пусть <А=<С= х гр, тогда <В=2х гр. Применяя теорему о сумме углов треугольника составим и решим уравнение. х+х+2х=180 4х=180 х=180: 4 х=45 гр - угол А и с 45*2=90 гр - угол В Ответ. <А=<С=45 гр, <В=90 гр.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Обществознание
Заполните логическую цепочку. А. Поражение России в Крымской войне. Б. Технико-экономическая отсталость России. В. Угроза потерять статус велико...
Физика
Площадь малого поршня гидравлической машины S1=5 см², на него действует сила F1=100 Н. Площадь большого поршня S2= 100 см². Каково Давление воды н...
Математика
В 70 одинаковых пакетах картофеля и 20 одинаковых пакетах моркови находится 390 кг овощей.Определите,сколько весит пакет моркови ,учитывая ,что он ...