В 70 одинаковых пакетах картофеля и 20 одинаковых пакетах моркови находится 390 кг овощей.Определите,сколько весит пакет моркови ,учитывая ,что он вместе с пакетом картофеля весит 7 кг.

Математика

В 70 одинаковых пакетах картофеля и 20 одинаковых пакетах моркови находится 390 кг овощей.Определите,сколько весит пакет моркови ,учитывая ,что он вместе с пакетом картофеля весит 7 кг.

Автор: Гость