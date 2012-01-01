В 70 одинаковых пакетах картофеля и 20 одинаковых пакетах моркови находится 390 кг овощей.Определите,сколько весит пакет моркови ,учитывая ,что он вместе с пакетом картофеля весит 7 кг.
Математика
В 70 одинаковых пакетах картофеля и 20 одинаковых пакетах моркови находится 390 кг овощей.Определите,сколько весит пакет моркови ,учитывая ,что он вместе с пакетом картофеля весит 7 кг.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х- вес пакет моркови y - вес пакета картофеля 70х+20у=390 х+у=7 х=7-у 70(7-у) + 20у = 390 490-70у+20у=390 50у=100 у=100:50 у=2 (кг) -весит пакет моркови
Гость:
70у +20у =390 х+у=7 первое уравнение разделим на 10 ,второе умножим на 7 и вычтем, получим -5у =-10 у= 2 кг пакет моркови весит 2 кг
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