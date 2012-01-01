Установите причинно-следственные связи, проведя линии:

Гость: Гость:

Не совсем понятен вопрос, наверно это про крепостное право, предпосылки ее отмены. То причинно-следственными связями будут: Слабое развитие капиталистических отношений в деревне. Крепостная зависимость крестьян от помещиков. Узкий внутренний рынок. Невозможность поднять производительность труда в сельском хозяйстве. Наемный труд не мог Получить широкого распространения. Тормоз В развитии капиталистической промышленности. Низкая Покупательная Способность населения.