Na2CO3 есть карбонат ион 

Химия
Na2CO3 есть карбонат ион 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
карбонат ион это СО3(2-), а  Na2CO3-пищевая сода
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