Что имел в виду известный русский географ А.И. Воейнков, когда писал: "Решающим фактором в распределении населения является не столько окружающая человека среда,сколько сам человек"?

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Человек не только приспосабливается к окружающей среде, но способен и её приспосабливать, изменять под себя . Человек научился выживать в более трудных условиях. Человек выбирает, где ему жить, а не окружающая среда определяет это. Окружающая среда оказывает определённое влияние на решение человека в выборе той или иной местности, но это не является решающим.