два эксковатора работая вместе, могут вырыть котлован за 6 часов.Один из них работает в 3 раза быстрее, чем другой. За сколько часов каждый эксковатор может вырыть этот котлаван, работая отдельно?

Математика

два эксковатора работая вместе, могут вырыть котлован за 6 часов.Один из них работает в 3 раза быстрее, чем другой. За сколько часов каждый эксковатор может вырыть этот котлаван, работая отдельно?

Автор: Гость