два эксковатора работая вместе, могут вырыть котлован за 6 часов.Один из них работает в 3 раза быстрее, чем другой. За сколько часов каждый эксковатор может вырыть этот котлаван, работая отдельно?
Математика
два эксковатора работая вместе, могут вырыть котлован за 6 часов.Один из них работает в 3 раза быстрее, чем другой. За сколько часов каждый эксковатор может вырыть этот котлаван, работая отдельно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - время работы І экскаватора 3х - время работы второго 3х+х=6 4х=6 х=1,5(час) - работает ІІ экскаватор 1,5 * 3 = 4,5 (час) - работает І экскаватор 6 : 1,5 = 4(час) - выполнит всю работу ІІ экскаватор,работая отдельно. 4 : 3 = 1,3(час) - выполнит всю работу І экскаватор, работая отдельно.
Гость:
3х+ х = 6 4х = 6 х = 1,5 часа 2 экскаватор 1,5 х 3= 4,5 часа 1 экскаватор 6 : 1,5 = за 4 часа 2 экскаватор,еслибудет работать один 4 : 1,5 = за 1,3 часа 1 экскаватор .если будет работать один
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