пуля массой 10 г, летящая со скоростью 200 м/с, ударяется о препятствие и останавливается. Какое количество теплоты выделилось при этом?
Физика
пуля массой 10 г, летящая со скоростью 200 м/с, ударяется о препятствие и останавливается. Какое количество теплоты выделилось при этом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
переведем для начала массу в систему СИ m=10^-2 кг. до соударения о препятствие пуля имела кинетическую энергию равную Eк=mv^2/2 После соударения кинетическая энергия перешла в теплоту. Получается: Q=mv^2/2=10^-2*200^2/2=200Дж. Ответ:200 Дж. Ps. ^ означает степень, если вдруг не понятно.
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