Поле образовано зарядом 17·10-9 Кл. Какую работу надо совершить, чтобы одноименный заряд 4·10-9 Кл перенести из точки, удаленной от первого заряда на 0,5 м, в точку, удаленную от того же заряда на 0,05 м?

Физика

Поле образовано зарядом 17·10-9 Кл. Какую работу надо совершить, чтобы одноименный заряд 4·10-9 Кл перенести из точки, удаленной от первого заряда на 0,5 м, в точку, удаленную от того же заряда на 0,05 м?

Автор: Гость