Составьте уравнения реакции в соответствии со схемами превращений: А) Н2О-Н2,НСl-cl2-kcl-kno3 б)N2-NH3-NO-NO2-HNO3-Nano3 в)ZnS-So2-So3-H2so4-K2So4
Химия
Составьте уравнения реакции в соответствии со схемами превращений: А) Н2О-Н2,НСl-cl2-kcl-kno3 б)N2-NH3-NO-NO2-HNO3-Nano3 в)ZnS-So2-So3-H2so4-K2So4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a) H2O -- H2 -- HCl -- Cl2 -- KCl -- KNO3 1)2H2O + 2Na = 2NaOH + H2 2)H2 + Cl2=2HCl 3) 2HCl= Cl2 +H2 4) 2KI+Cl2=2KCl+I2 5)KCl+AgNO3=KNO3+AgCl(осадок) б) N2 -- NH3 -- NO -- NO2 -- HNO3 -- NaNO3 1)N2+3H2=2NH3 2) 4NH3 +5O2=6H2O +4NO 3) 2NO+O2=2NO2 4) 4NO2+O2+2H2O=4HNO3 5)8Na + 9HNO3 =8NaNO3 +NH3+3H2O в) ZnS--SO2--SO3--H2SO4--K2SO4 1)2ZnS+3O2=2ZnO+2SO2 2)2SO2+O2=2SO3 3)H2O+SO3=H2SO4 4)2K+H2SO4=K2SO4+H2
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