Составьте уравнения реакции в соответствии со схемами превращений: А) Н2О-Н2,НСl-cl2-kcl-kno3 б)N2-NH3-NO-NO2-HNO3-Nano3 в)ZnS-So2-So3-H2so4-K2So4

Химия

Составьте уравнения реакции в соответствии со схемами превращений: А) Н2О-Н2,НСl-cl2-kcl-kno3 б)N2-NH3-NO-NO2-HNO3-Nano3 в)ZnS-So2-So3-H2so4-K2So4

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