Упростите выражение ab / a + b * (a / b - b / a) и найдите его значение при a = √3 −1, b = √3 +1.

Гость: Гость:

в скобках приводишь к общему знаменателю, в числителе получается формула(разность квадратов), раскрываешь ее как (a-b)(a+b) потом все вместе перемножаешь, сокращаешь что можно сократить и получаешь a-b. подставляешь числовые значения и получаешь √3 −1- √3 −1=-2.