Упростите выражение ab / a + b * (a / b - b / a) и найдите его значение при a = √3 −1, b = √3 +1.
Алгебра
Упростите выражение ab / a + b * (a / b - b / a) и найдите его значение при a = √3 −1, b = √3 +1.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в скобках приводишь к общему знаменателю, в числителе получается формула(разность квадратов), раскрываешь ее как (a-b)(a+b) потом все вместе перемножаешь, сокращаешь что можно сократить и получаешь a-b. подставляешь числовые значения и получаешь √3 −1- √3 −1=-2.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
впишите недостающие слова в тексты, посвященные табличкам, найденым при раскопках царских дворцов на Крите и в древнейших греческих городах. Древне...
Алгебра
теплохід плив 4,5 год проти течії і 0,8 год за течією рікии.який шлях подолав теплохід,якщо його швидкість проти течії дорівнює 24,6км/год,а швидкі...
Математика
игорь и слава одновременно побежали навстречу друг другу и встретились через 16 с. какое расстояние пробежал каждый мальчик ,если скорость Игоря 5 ...