каким общим названием можно объединить все заводы и фабрики?
История
каким общим названием можно объединить все заводы и фабрики?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
промышленность
Гость:
Производства или промышленности
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