В кафе в понедельник было продано 56 пирожков и 20 бутылок воды на 872 р., а во вторник — 50 пирожков и 40 бутылок воды на 1000 р. Определите цену одного пирожка и одной бутылки воды. Решить системой
Алгебра
В кафе в понедельник было продано 56 пирожков и 20 бутылок воды на 872 р., а во вторник — 50 пирожков и 40 бутылок воды на 1000 р. Определите цену одного пирожка и одной бутылки воды. Решить системой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x 1пирожок, у 1 бутылка 56x+20y=872,14х+5у=218(сократ. на 4) 50x+40y=1000,5х+4у=100( сократ. на 10) умнож. первое уравнение на -4, получим -56х-20у=-872 умнож. второе на 5, получаем 25х+20у=500 -56х-20у=-872 25х+20у=500 почленно складываем и получаем -31х=-372, х=12 подставляем х=12 в любое из уравнений и получаем у=10
Гость:
56х+20у=872 50х+40у=1000 56х+20у=872 25х+20у=500 31х=372 25х+20у=500 х=12 у=(500-25*12):20 х=12руб-стоит один пирожок. у=10руб-стоит одна бутылка воды.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Три проводника и имеют сопротивление 12 Ом 12 Ом и 6 Ом. Определить силу в 1 проводнике, если части цепи сила тока 0,2А
Математика
купили 16 тетрадей по 95коп и по 45 коп ,заплатив за всю покупку 13р.70коп.Сколько купили тетрадей каждого вида?
Обществознание
Вот начало мифа: "Юную деву похитил бог, внушающий ужас всему живому...." Что изображено на рисунке нашего времени? Почему дева страшится ехать в т...
Русский язык
помогите составить сочинение на тему:"Какую я выберу профессию?"Мне надо составить про профессию водителя-дольнобойщика.Пожалуйста,не очень большое.