Вот начало мифа: "Юную деву похитил бог, внушающий ужас всему живому...." Что изображено на рисунке нашего времени? Почему дева страшится ехать в ту страну, где властвует похитивший ее бог? Как зовут их обоих? Каково окончание ...

Гость: Гость:

Персефона была похищена Аидом. Стала царицей подземного мира. Аид разрешал Персефоне подниматься на поверхность. Однако Аид заставил её проглотить несколько зёрен граната, и дочь Деметры уже не могла окончательно покинуть подземное царство; она только часть года проводит с матерью на земле, а остальное время царствует в подземном мире. Зевс решил, что Персефона две трети года будет проводить на земле с матерью и одну треть — с Аидом.