помогите составить сочинение на тему:"Какую я выберу профессию?"Мне надо составить про профессию водителя-дольнобойщика.Пожалуйста,не очень большое.

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Дальнобойщик - водитель грузовика, основной вид деятельности которого составляет вождение грузовых автомобилей, транспортирующих грузы на дальние расстояния. Также часто именуется шофёром-дальнобойщиком. Типичным стереотипом о дальнобойщиках является то, что они почти не бывают у себя дома. Виды дальнобойщиков: Индивидуальные предприниматели, самостоятельно подыскивающие клиентов для перевозки грузов. Сотрудники компаний, перевозящие грузы по заданию своего работодателя. Общим для водителей-дальнобойщиков является использование ими в процессе управления автомобилем средств "Оперативной радиосвязи" в диапазоне частот 27 мегагерц. Во время общения водители дальнобойщики обмениваются оперативной информацией о происшествиях и дорожной обстановке, качестве и ценах на услуги сервисов, стоянок и магазинов, о возможности и необходимости оказания экстренной или технической помощи. Значение частоты оперативного взаимодействия водителей дальнобойщиков 27.135 мГц, кроме Белоруссии, Польши, Украины и стран Прибалтики, в которых значение частоты 27.130 мГц. Дальнобойщик - и призвание, и бизнес. Профессия дальнобойщика еще с советских времен считалась трудной, но престижной и высокооплачиваемой. Особенно выделялись те водители, которые выезжали за пределы страны. Правда "избранных" было не так много - основной грузопоток на дальние расстояния проходил по железной дороге. После распада Союза ситуация кардинально изменилась - заказчикам стало выгоднее перевозить груз автомобилями: это и быстрее, и дешевле, чем по железной дороге, да и перевозимый товар доставлялся непосредственно заказчику, минуя перевалочные пункты грузовых и железнодорожных станций. Настало время расцвета частных автоперевозчиков. Что сейчас на рынке грузоперевозок? В последнее время, по словам представителей транспортных компаний, рентабельность бизнеса автомобильных грузоперевозок неуклонно снижается. По их мнению, во всем виноваты перевозчики-одиночки и неквалифицированные посредники, которые не платят налоги и сбивают цены. А тем временем современные предприятия испытывают потребность в высокоэффективной информационной системе поиска "груз-транспорт" и наработанных связях с надежными грузоперевозчиками. "Рынок перенасыщен транспортными услугами, - считает советник компании "Совтрансавто" Анатолий Пинсон. - Большое количество предпринимателей-одиночек работают или на льготных налоговых условиях, или скрывая доходы. Они сбивают цены, а средние и крупные компании вынуждены равняться на рыночную конъюнктуру и не поднимать цены. При этом затраты крупных и средних автопредприятий существенны: они вынуждены платить и налоги, и зарплаты. Такая ситуация заставляет работать с минимальной прибылью". Естественно, что долго такое положение дел длиться не может. Конъюнктура изменилась, и, как считают специалисты в области грузоперевозок, скоро выжить сможет только тот, кто будет укрупнять свой автопарк. По прогнозам, рынок поделят между собой крупные перевозчики, а частники отойдут на периферию - будут выполнять мелкие перевозки для частных лиц. Результатом раздела рынка крупными перевозчиками может стать то, что свои условия будет ставить уже грузоперевозчик, а не грузоотправитель. Трудности, которые заставляют объединяться. Профессия дальнобойщика не зря входит в десятку наиболее опасных. Нередко водителю приходится самостоятельно выходить из возникающих проблем. На трассе доли секунды могут решить все - чуть зазевался - и ты в кювете с разбитым дорогостоящим грузом, и хорошо, если сам цел.