Круги кровообращения млекопитающих.помогите пожалуйста! малый и большой круг кровообращения млекопитающих.
Биология
Круги кровообращения млекопитающих.помогите пожалуйста! малый и большой круг кровообращения млекопитающих.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У млекопитающих, как и у птиц, большой и малый круги кровообращения полностью разобщены. От левого желудочка четырехкамерного сердца отходит одна левая дуга аорты . У большинства видов от нее отделяется короткая безымянная артерия, разделяющаяся на правую подключичную и сонные (правую и левую) артерии; левая подключичная артерия отходит самостоятельно. Спинная аорта - продолжение левой дуги - ответвляет сосуды к мускулатуре и внутренним органам
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