Какое процентное содержание железа в руде, если 300 т железной руды содержит 24 т железа?
Алгебра
Какое процентное содержание железа в руде, если 300 т железной руды содержит 24 т железа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
300 т руды - 100 % 24 т железа - Х % решаем пропорцию: Х=(24*100)/300=8 %
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