треугольник MNK, MN больше NK, NK больше Mk найти угол M, угол N угол K,если углы треугольника MNK: 30 градусов, 50 градусов, 100 градусов.
Геометрия
треугольник MNK, MN больше NK, NK больше Mk найти угол M, угол N угол K,если углы треугольника MNK: 30 градусов, 50 градусов, 100 градусов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
напротив большей стороны лежит больший угол, напротив меньшей стороны- меньший угол. из условия видно, что MN- большая сторона, напротив нее лежит угол K и он равен 100 градусам, т.к. из данных углов он больший. так же Аналогично NK-средняя, значит угол M=50 градусов MK- меньшая, значит угол N=30 градусов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Химия
Рассчитайте объем (н.у) кислорода,который можно получить при разложении 237 г перманганата калия КМnO4
Русский язык
Для чего людям нужна книга и что она значит для меня? Книга сопровождает человека в течение всей жизни: первые книги — ал...
Русский язык
Для чего людям нужна книга и что она значит для меня? Книга сопровождает человека в течение всей жизни: первые книги — альбомы сказок, разукрашки, ...