 треугольник MNK, MN больше NK, NK больше Mk  найти угол M, угол N  угол K,если углы треугольника MNK: 30 градусов, 50 градусов, 100 градусов.

Геометрия
 треугольник MNK, MN больше NK, NK больше Mk  найти угол M, угол N  угол K,если углы треугольника MNK: 30 градусов, 50 градусов, 100 градусов.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
напротив большей стороны лежит больший угол, напротив меньшей стороны- меньший угол. из условия видно, что MN- большая сторона, напротив нее лежит угол K и он равен 100 градусам, т.к. из данных углов он больший. так же Аналогично NK-средняя, значит угол M=50 градусов MK- меньшая, значит угол N=30 градусов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Допомога Школярів дитячого будинкові
Ответить
Химия
Рассчитайте объем (н.у) кислорода,который можно получить при разложении 237 г перманганата калия КМnO4
Ответить
Русский язык
              Для чего людям нужна книга и что она значит для меня?             Книга сопровождает человека в течение всей жизни: первые книги — ал...
Ответить
Русский язык
Для чего людям нужна книга и что она значит для меня? Книга сопровождает человека в течение всей жизни: первые книги — альбомы сказок, разукрашки, ...
Ответить
Математика
На першому полі працювало 13 тракторів, а на другому-15. Скільки тракторів мають переїхати на друге поле, щоб на ньому стало на 10 тракторів більше...
Ответить