 треугольник MNK, MN больше NK, NK больше Mk  найти угол M, угол N  угол K,если углы треугольника MNK: 30 градусов, 50 градусов, 100 градусов.

Гость: Гость:

напротив большей стороны лежит больший угол, напротив меньшей стороны- меньший угол. из условия видно, что MN- большая сторона, напротив нее лежит угол K и он равен 100 градусам, т.к. из данных углов он больший. так же Аналогично NK-средняя, значит угол M=50 градусов MK- меньшая, значит угол N=30 градусов