Для чего людям нужна книга и что она значит для меня? Книга сопровождает человека в течение всей жизни: первые книги — альбомы сказок, разукрашки, детские стихотворения. Мы полюбили их, а через них начали обращаться к другим из...
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Для чего людям нужна книга и что она значит для меня? Книга сопровождает человека в течение всей жизни: первые книги — альбомы сказок, разукрашки, детские стихотворения. Мы полюбили их, а через них начали обращаться к другим изданиям: словарям и учебникам. Книга — это источник мудрости и совести, истины и мило¬сердия, добра и зла. Иногда они открывают нам то, что мы не знаем, о чем даже не подозреваем: тайны океана или космоса, строение растений или мельчайшей клетки. С их помощью мы учимся читать и писать. Все должны читать книги, чтобы больше знать, накапливать опыт, оттачивать мастерство в той или иной профессии. С ними надо обращаться аккуратно: не рвать, не загибать листы, а пользоваться закладкой, не писать на книжных листах ручкой. Пометки надо делать карандашом, а затем стирать их, чтобы они не мешали другим читателям. Книга – мой замечательный друг. Она делает меня духовно богаче. какую можно канцовку плиз помогите срочно нужно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно что-нибудь добавить про то, что у каждого человека есть любимая книга, которую то и дело хочется заново пролистать (и можно написать про свою любимую книгу). А концовка может быть такой: Книги таят в себе много новых и интересных знаний. Они учат нас не только правильно мыслить, но и правильно жить. К сожалению, в последнее время молодёжь тратит всё больше времени на развлечения, нежели на чтение. Но в наши дни очень важно быть грамотными, особенно это качается молодого поколения. Ведь не даром говорится: "Век живи- век учись".
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