Когда уменьшаемое увеличили на 4,3, а вычитаемое уменьшили на 1,1, то разность стала равной 18,2. На сколько вычитаемое было меньше уменьшаемого?
Математика
Когда уменьшаемое увеличили на 4,3, а вычитаемое уменьшили на 1,1, то разность стала равной 18,2. На сколько вычитаемое было меньше уменьшаемого?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
уменьшаемое-вычитаемое=разность уменьшаемое -х вычитаемое-у (х+4,3)-(у-1,1)=18.2 х+4,3-у+1,1=18,2 х-у=12,8 Вычитаемое было меньше уменьшаемое на 12,8
Гость:
а-уменьшаемое. в-вычитаемое. 1)а+4.3-(в-1.1)=18.2 а+4.3-в+1.1=18.2 а-в=18.2-4.3-1.1 а-в=12.8 Ответ:вычитаемое было меньше уменьшаемого на 12.8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Помогите пожайлуста с решением этой задачи очень срочно! Реостат изготовлен из никелиновой проволки длиной 50м и площадью поперечного сечения 1мм...
Алгебра
Катер, двигаясь по течению, преодолевает расстояние между пунктами Артёмьево и Коптево за 3 часа. На обратный путь при движении против течения, дви...
Алгебра
В прямоугольном треугольнике один из катетов равен 4 дм, а гипотенуза - 5 дм. Найдите площадь треугольника.
Алгебра
Том Сойер и Гек Финн вместе красят забор за 9 часов, Том и Бекки Тетчер вместе красят забор за 18 часов, а Гек и Бекки вместе - за 12 часов. За ско...