Когда уменьшаемое увеличили на 4,3, а вычитаемое уменьшили на 1,1, то разность стала равной 18,2. На сколько вычитаемое было меньше уменьшаемого?

Математика

Когда уменьшаемое увеличили на 4,3, а вычитаемое уменьшили на 1,1, то разность стала равной 18,2. На сколько вычитаемое было меньше уменьшаемого?

Автор: Гость