В прямоугольном треугольнике один из катетов равен 4 дм, а гипотенуза - 5 дм. Найдите площадь треугольника.

треугольник АВС- прямоуг. стороны=4и5, тогда по т.П. Египетский треугольник второй катет=3. SАВС= 1/2 *4*3=6 ОТВЕТ 6дм

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т.к. треугольник прямоугольный то мы можем найти второй катет из формуле: а^2+b^2= c^2 b^2= c^2-a^2 b^2= 5^2-4^2=25-16=9 b=3 Найдем площадь треугольника из формулы: S=√p(p-a)(p-b)(p-c) p= (a+b+c)/2 р= (3+4+5)/2=6 S=√6*(6-4)*(6-3)*(6-5)=√6*2*3*1=√36 = 6 Ответ:площадь треугольника 6 дм^2