вода падает с высоты 60 м. На сколько градусов температура воды внизу водопада выше, чем вверху, если считать. что на нагревание воды идет 60 % работы, совершаемой при ее падении

Физика

вода падает с высоты 60 м. На сколько градусов температура воды внизу водопада выше, чем вверху, если считать. что на нагревание воды идет 60 % работы, совершаемой при ее падении

Автор: Гость