вода падает с высоты 60 м. На сколько градусов температура воды внизу водопада выше, чем вверху, если считать. что на нагревание воды идет 60 % работы, совершаемой при ее падении
Физика
вода падает с высоты 60 м. На сколько градусов температура воды внизу водопада выше, чем вверху, если считать. что на нагревание воды идет 60 % работы, совершаемой при ее падении
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Работа проделанная водой: А=g*m*60м, g=уск своб падения, m= масса Q=60%*A=60%*g*m*60м=g*m*36м - теплота передаваемая воде Q=g*m*36м=10*36*m=360*m Удельная теплота (на 1 кг воды) q=360*m/m=360дж теплоемкость воды p = 4183Дж/кг·K (табл) q/p=(360дж/кг)/(4183Дж/кг*k)=0,086К на 0,086 градусов
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