Чем объяснить,что театральные постановки не устраивались вечером,как это принято теперь?

Обществознание
Чем объяснить,что театральные постановки не устраивались вечером,как это принято теперь?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
не было хорошего искусственного освещения, и массовые зрелища можно было проводить только при свете солнца.
Гость:
Представление начиналось  в семь утра и продолжалось до захода солнца. В то время не было искусственного освещения. Зрелища проводили при свете солнца.
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