Из двух населенных пунктов,расстояние между которыми 18км.,одновременно навстречу друг другу вышли две группы туристов.Первая из них двигалась со скоростью 4км\ч,вторая-5км\ч.Через сколько часов они встретились?

Математика

Из двух населенных пунктов,расстояние между которыми 18км.,одновременно навстречу друг другу вышли две группы туристов.Первая из них двигалась со скоростью 4км\ч,вторая-5км\ч.Через сколько часов они встретились?

Автор: Гость