Из двух населенных пунктов,расстояние между которыми 18км.,одновременно навстречу друг другу вышли две группы туристов.Первая из них двигалась со скоростью 4км\ч,вторая-5км\ч.Через сколько часов они встретились?
Математика
Из двух населенных пунктов,расстояние между которыми 18км.,одновременно навстречу друг другу вышли две группы туристов.Первая из них двигалась со скоростью 4км\ч,вторая-5км\ч.Через сколько часов они встретились?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)4+5=9км/ч-скорость сближения. 2)18:9=через 2 часа-они встретятся.
Гость:
18/(4+5)=2 ч - через столько часов встретились
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