Пружину игрушечного пистолета сжали на 5 см.Найти модуль начального ускорения шарика массой 10 г при выстреле в горизонтальном направлении,если жёсткость пружины равна 10Н/м.Трением принебречь ПОМОГИТЕ плииз,мне на завтра надо
Физика
Пружину игрушечного пистолета сжали на 5 см.Найти модуль начального ускорения шарика массой 10 г при выстреле в горизонтальном направлении,если жёсткость пружины равна 10Н/м.Трением принебречь ПОМОГИТЕ плииз,мне на завтра надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По 2му закону Ньютона ma=kx a=kx/m Подставив числа, получим a=10*0.05/0.01=50 м/с2
Гость:
ma=kx a=kx/m Подставляем числа, получаем a=10*0.05/0.01=50 м/с2 (2 закон Ньютона)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
как изменится период свободных колебаний, если конденсатор контура заменить другим конденсатором с вдвое меньшей емкостью? Почему?
Русский язык