Пружину игрушечного пистолета сжали на 5 см.Найти модуль начального ускорения шарика массой 10 г при выстреле в горизонтальном направлении,если жёсткость пружины равна 10Н/м.Трением принебречь ПОМОГИТЕ плииз,мне на завтра надо

Физика

Пружину игрушечного пистолета сжали на 5 см.Найти модуль начального ускорения шарика массой 10 г при выстреле в горизонтальном направлении,если жёсткость пружины равна 10Н/м.Трением принебречь ПОМОГИТЕ плииз,мне на завтра надо

Автор: Гость