Пружину игрушечного пистолета сжали на 5 см.Найти модуль начального ускорения шарика массой 10 г при выстреле в горизонтальном направлении,если жёсткость пружины равна 10Н/м.Трением принебречь ПОМОГИТЕ плииз,мне на завтра надо

Физика
Пружину игрушечного пистолета сжали на 5 см.Найти модуль начального ускорения шарика массой 10 г при выстреле в горизонтальном направлении,если жёсткость пружины равна 10Н/м.Трением принебречь ПОМОГИТЕ плииз,мне на завтра надо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 По 2му закону Ньютона ma=kx a=kx/m Подставив числа, получим a=10*0.05/0.01=50 м/с2 
Гость:
ma=kx a=kx/m Подставляем числа, получаем a=10*0.05/0.01=50 м/с2  (2 закон Ньютона)
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