найти такое трехзначное число, которое будет делиться на 5, 6 и 7 без остатка
Математика
найти такое трехзначное число, которое будет делиться на 5, 6 и 7 без остатка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это 210. Нужно 5×6×7=210
Гость:
210 потомучто, если 5*6*7=210 210:5=42 210:6=35 210:7=30
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