1.Выпиши в один столбик глаголы с ударными личными окончаниями,в другой -с безударными.Выдели окончания.Определи спряжение глаголов. *Определи сколько здесь групп глаголов-синонимов помогите плизз

Русский язык

1.Выпиши в один столбик глаголы с ударными личными окончаниями,в другой -с безударными.Выдели окончания.Определи спряжение глаголов. *Определи сколько здесь групп глаголов-синонимов помогите плизз

Автор: Гость