1.Выпиши в один столбик глаголы с ударными личными окончаниями,в другой -с безударными.Выдели окончания.Определи спряжение глаголов. *Определи сколько здесь групп глаголов-синонимов помогите плизз

Русский язык
1.Выпиши в один столбик глаголы с ударными личными окончаниями,в другой -с безударными.Выдели окончания.Определи спряжение глаголов. *Определи сколько здесь групп глаголов-синонимов помогите плизз
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А примеры слов????Напиши с примерами и я решу тебе!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
какова процентная концентрация раствора сахарозы, если 20г её растворили в 480г воды?
Ответить
Английский язык
пожалуйста помогите составить несколько предложений со словами. an old stamp. count stamps. red letterbox. the saecond letter. write an address. an...
Ответить
Математика
Периметр прямоугольника 20см,а сумма длин трёх сторон равна 14 см.Чему равна площадь этого прямоугольника?
Ответить
Французский язык
Предметом семейного права как отрасли права являются: А. личные неимущественные и имущественные отношения между членами семьи; Б. любые личные неим...
Ответить
Химия
Почему дождевая вода имеет pH=5,6-5,7??
Ответить