1.Выпиши в один столбик глаголы с ударными личными окончаниями,в другой -с безударными.Выдели окончания.Определи спряжение глаголов. *Определи сколько здесь групп глаголов-синонимов помогите плизз
Русский язык
1.Выпиши в один столбик глаголы с ударными личными окончаниями,в другой -с безударными.Выдели окончания.Определи спряжение глаголов. *Определи сколько здесь групп глаголов-синонимов помогите плизз
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Гость:
А примеры слов????Напиши с примерами и я решу тебе!
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