Периметр прямоугольника 20см,а сумма длин трёх сторон равна 14 см.Чему равна площадь этого прямоугольника?

Математика
Периметр прямоугольника 20см,а сумма длин трёх сторон равна 14 см.Чему равна площадь этого прямоугольника?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 20 - 14=  6 см 4 сторона 2) 6 х 2= 12 см   две длины 3) 20 - 12 = 8см  две ширины 4) 8 : 2 = 4 см ширина прямокугольника 5) 4 х 6 = 24 кв.см площадь прямоугольника.  
Гость:
20-14=6см-длина 4 стороны 6+6=12см- две стороны (значит одна 6см) 20-12=8см-другие две стороны (значит одна 4см) S=6*4=24см 
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