Периметр прямоугольника 20см,а сумма длин трёх сторон равна 14 см.Чему равна площадь этого прямоугольника?
Математика
Периметр прямоугольника 20см,а сумма длин трёх сторон равна 14 см.Чему равна площадь этого прямоугольника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 20 - 14= 6 см 4 сторона 2) 6 х 2= 12 см две длины 3) 20 - 12 = 8см две ширины 4) 8 : 2 = 4 см ширина прямокугольника 5) 4 х 6 = 24 кв.см площадь прямоугольника.
Гость:
20-14=6см-длина 4 стороны 6+6=12см- две стороны (значит одна 6см) 20-12=8см-другие две стороны (значит одна 4см) S=6*4=24см
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