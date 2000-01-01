написать про семью на листок а4

Гость: Гость:

Семья – это малая группа (объединение людей), основанная на браке или на кровном родстве, связанная бытом, взаимной помощью, моральной и правовой ответственностью. Семья – это родители: твои мама и папа. Они помогают ребёнку усвоить правила поведения в обществе, разобраться в происходящем, учат общению, взаимодействию с людьми, состраданию. От взаимоотношения ребёнка с родителями во многом зависит, каким он вырастет, как будет строить отношения с окружающими. Родители для ребёнка являются, в первую очередь, источником поддержки, без которой ребёнок чувствует себя беспомощным и одиноким.В – третьих, образцом и примером для подражания, а также могут быть другом и советчиком, им можно доверить свои проблемы и переживания. Но отношения между родителями и детьми не всегда складываются просто. К счастью, в моей семье всегда царит мир и покой. Моя семья – это мама, папа, я .Моего папу зовут *** *** . Он работает *** ***.Я горжусь своим папой и хочу быть на него похожа. Он у меня герой.Моя мама *** ***, работает в *** *** . Дома на праздники она печёт торты, пироги для нас и гостей. Можно найти миллионы слов, самых нежных и ласковых, красивых и достойных, чтобы выразить все мои чувства к ней. Всегда моя мама – моё яркое солнышко – молодая и красивая, добрая и мудрая, весёлая и ласковая . НУ КАК ТО ТАК.НЕ ХВАТИТ ДОПИШИ СВОЮ ИСТОРИЮ ПРО ПАПУ ИЛИ МАМУ ,А МОЖНО ПРО ОБОИХ!