Рассчитайте объем углекислого газа, полученного при полном сгорании 2,4 г углерода.
Химия
Рассчитайте объем углекислого газа, полученного при полном сгорании 2,4 г углерода.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С+O₂ = CO₂ М(C)=12 г/моль Составим пропорцию. За х обозначим искомую массу. х=[latex]\frac{2,4\cdot22,4}{12}[/latex] х=4,5 Ответ: V(CO₂)=4,5л.
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