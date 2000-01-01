Северный полюс магнита вводят в аллюминиевое кольцо. Каково направление тока в кольце? Как изменится поток магнитной индукции,пронизывающей кольцо, при выведении магнита из кольца? Как изменится величина тока в кольце при увели...
Физика
Северный полюс магнита вводят в аллюминиевое кольцо. Каково направление тока в кольце? Как изменится поток магнитной индукции,пронизывающей кольцо, при выведении магнита из кольца? Как изменится величина тока в кольце при увеличении скорости введения магнита?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
возьми кольцо правой рукой, чтоб 4 пальца были по направлению кольца выпяти большой палец---он покажет напрвление В -вектора магнитной индукции , который выходит из северного полюса магнита так вот-- НАПРАВЛЕНИЕ тока в кольце---это направление твоих 4 пальцев
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