Северный полюс магнита вводят в аллюминиевое кольцо. Каково направление тока в кольце? Как изменится поток магнитной индукции,пронизывающей кольцо, при выведении магнита из кольца? Как изменится величина тока в кольце при увели...

Гость: Гость:

возьми кольцо правой рукой, чтоб 4 пальца были по направлению кольца выпяти большой палец---он покажет напрвление В -вектора магнитной индукции , который выходит из северного полюса магнита так вот-- НАПРАВЛЕНИЕ тока в кольце---это направление твоих 4 пальцев