Из одного города в 10ч утра выехал автомобиль "волга" со скоростью 80 км\ч.Ф в 11ч навстречу ему из другого города выехал автомобиль"нива" со скоростью 60 км\ч.Какое расстояние между городами, если "волга" до места встречи прое...

Математика

Из одного города в 10ч утра выехал автомобиль "волга" со скоростью 80 км\ч.Ф в 11ч навстречу ему из другого города выехал автомобиль"нива" со скоростью 60 км\ч.Какое расстояние между городами, если "волга" до места встречи проехала 320 км?

Автор: Гость