Из одного города в 10ч утра выехал автомобиль "волга" со скоростью 80 км\ч.Ф в 11ч навстречу ему из другого города выехал автомобиль"нива" со скоростью 60 км\ч.Какое расстояние между городами, если "волга" до места встречи прое...
Математика
Из одного города в 10ч утра выехал автомобиль "волга" со скоростью 80 км\ч.Ф в 11ч навстречу ему из другого города выехал автомобиль"нива" со скоростью 60 км\ч.Какое расстояние между городами, если "волга" до места встречи проехала 320 км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем время "волги" 320/80=4 "нива" ехала на 1 час меньше, т.е. 3 часа она проехала 60*3=180 км, значит между городами 320+180=500 км
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