В ТРЕУГОЛЬНИКЕ АВС УГОЛ А= 60, УГОЛ В=30,УСТАНОВИТЕ ВИД ТРЕУГОЛЬНИКА И НАЙДИТЕ АВ, ЕСЛИ АС=4СМ,

Геометрия

В ТРЕУГОЛЬНИКЕ АВС УГОЛ А= 60, УГОЛ В=30,УСТАНОВИТЕ ВИД ТРЕУГОЛЬНИКА И НАЙДИТЕ АВ, ЕСЛИ АС=4СМ,

Автор: Гость