В ТРЕУГОЛЬНИКЕ АВС УГОЛ А= 60, УГОЛ В=30,УСТАНОВИТЕ ВИД ТРЕУГОЛЬНИКА И НАЙДИТЕ АВ, ЕСЛИ АС=4СМ,
Геометрия
В ТРЕУГОЛЬНИКЕ АВС УГОЛ А= 60, УГОЛ В=30,УСТАНОВИТЕ ВИД ТРЕУГОЛЬНИКА И НАЙДИТЕ АВ, ЕСЛИ АС=4СМ,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180-30-60=90, треугольник прямоугольный AB=2AC=4*2=8
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